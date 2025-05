Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Gençfest Programı'na katıldı. Erdoğan burada Terörsüz Türkiye ve Rusya-Ukrayna müzakereleri başta olmak üzere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü kendini fesih ettiğini açıkladığında yıllardır tek bir eleştiri yöneltmeyen bazı kesimlerin rahatsız olduğunu söyleyen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. "Bu eseri gençlerimize hediye edeceğiz" dedi.

Erdoğan aynı zamanda "Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek" diyerek CHP lideri Özgür Özel'i eleştirdi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

TÜRKİYE YÜZYILINA BÖYLE BİR GENÇLİKLE ADIM ATMAKTAN İFTİHAR EDİYORUM

"Türkiye Yüzyılına böylesine ahlaklı bir gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum. Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan mutluluk duyuyorum. Siz gençler Türkiye'nin aydınlık yarınlarını temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça daha güçlü, daha muteber bir Türkiye görüyorum.

Gençler, Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça büyük bir medeniyetin zengin mirasını görüyorum.

Sizlere baktıkça dalları dünyanın dört bir yanına uzanan köklü bir çınarı görüyorum.

BU MÜCADELENİN NEFERLERİ SİZLERSİNİZ

Bu mücadelenin neferleri sizler sizlersiniz. Batıdan Haçlılar, Doğu'dan Moğollar geldi ama biz hiçbir zaman vazgeçmedik.

Her fetret döneminden daha güçlü çıktık. Her bozgundan yeniden toparlandık. Her seferinde yeniden toplandık. Her seferinde çok daha derinlere kök saldık. Bu aziz millet başka milletlere benzemez. Bizim hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanda o tarihin birikimi tecrübesi var. Bizi büyük bir millet yapan da o tecrübedir.

Gençler biz büyük bir milletiz. Büyük düşünen bir milletiz. Bizim kutlu yürüyüşümüzün asırlardır durduramadılar. Bundan sonra da durduramazlar.

Şu anda gözlerimiz, Filistin üzerinde, Gazze üzerinde, Pakistan üzerinde. Gözlerimiz, Libya'da, Sudan'da, Afrika'da, Balkanlarda, Gözlerimiz Rusya-Ukrayna savaşında.

Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diplomasinin sancaktarlığını Türkiye yapıyor.

BU ÜLKENİN İSTİKBALİ İÇİN EN STRATEJİK HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DİR

İçeride cepheyi güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. Gençler kalenin içten fethedilmemesi için, millet için, aydınlık bir gelecek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Gençler bu ülkenin istikbali adına kurulmuş en stratejik hedeflerden birisi Terörsüz Türkiye'dir.

Bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda özgürce yaşayabilmek için çok çetin mücadeleler verdik.

Daha ömrünün baharında fidan gibi delikanlılarımız toprağa düştü. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, hatta çocuğuyla on binlerce canımızı terör saldırılarında kaybettik. Karaman güvenlik birimlerimiz, kahraman korucularımız bu ülke için şehit oldu gazi oldu. Cenab-ı Allah mekanlarını cennet eylesin.

Terörden dolayı kardeşliğimiz yara aldı. Terör sebebiyle kalkınma yolculuğumuz çok yavaş ilerledi. Şimdi bu müsibetten ülkemizi ve milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas adımlar atıyoruz.

Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız.

TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİNİ FESH EDİNCE İÇERİDE BAZILARI RAHATSIZ OLDU

Terör örgütü kendini feshettiğini, silahları da bırakacağını açıklayınca içeride bazıları bundan rahatsız oldu. Yıllardır terör örgütüne tek bir eleştirel cümle kurmayanlar, birden örgütün kanlı geçmişini hatırladı. Ekranlarda yüzleri düşenleri mi ararsınız, köşelerinde karalar bağlayanları mı ararsınız, yarısı yalan yarısı yanlış sözde kulis bilgileriyle fitne tüccarlığı yapanları mı ararsınız. Neredeyse terör örgütüne gidip; "Yapmayın etmeyin, terörü bırakmayın" diye yalvaracaklar. Çünkü bugüne kadar hep terörden beslendiler. Bugüne kadar siyasetten, iktisaden terörden nemalandılar. Boğazda viskilerini yudumlayıp, kendilerince devrimcilik oynarken, terörden kendilerine iktidar ve ikbal devşirdiler.

Terör biterse beslendikleri bataklık kuruyacak. Terör biterse tezgahları dağılacak, istismar alanları kaybolacak. Terör biterse ideolojilerinin kumdan kaleleri yıkılacak. Yıllardır ekmek yedikleri düzenleri bozulacak. Onun için feryat figan ortalığı bulandırmaya çalışıyorlar. Cumhur İttifakı bu başarıyı elde etmesin de, terör devam edip gitsin diyecek kadar ihtiraslarının esiri olanlar var. Bugüne kadar da hep böyle yaklaştılar. O çözeceğine hiç çözülmesin dediler. Bunları kaprislerinden hırslarından dolayı çok bedel ödedik.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ESERİNİ GENÇLERE HEDİYE EDECEĞİZ

Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. Bu eseri de siz gençlerimize hediye edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor, Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu, en büyük eserimiz olacak.

YOLSUZLUKLARI ÖRTMEK İÇİN GENÇLERİN ARKASINA SAKLANANLAR KAYBEDECEK

Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek. Gençlerin eline kalem, kitap yerine molotof verenler inşallah kaybedecekler. Kazanan Türkiye olacak, birlik ve beraberliğimiz olacak."