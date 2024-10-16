Güler, "Teklifi daha kapsamlı ele almak üzere görüşmeleri durdurduk" açıklamasını yaptı.

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na kaynak sağlamak amacıyla hazırlanan ve Meclise sunulan bu tartışmalı teklif, bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi. Abdullah Güler, vatandaşlardan gelen itirazlar nedeniyle teklifin detaylıca inceleneceğini ve Plan Bütçe Komisyonu'nda yeniden değerlendirileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa teklifinin Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri devam ederken, vatandaştan ve muhalefetten gelen itirazlar üzerine ekonomi ekibiyle bir araya geldi. Bankalar Birliği'nden, kredi kartı limitini düşüren vatandaşların sayısını talep etti.

Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de görüşerek, vatandaşların kredi kartlarına dair eleştirilerini paylaştı. Teklifin 2025 yılı bütçesi sonrasında yeniden ele alınmasına karar verildi.