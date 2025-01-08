Sakarya'nın Arifiye ilçesi Merkez Sanayi Sitesi'ndeki bir akü dükkanında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Arfiye ilçesi merkez sanayi sitesinde bulunan akü dükkanının ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.