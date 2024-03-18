Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ham beton üretimi yapılan Kar Group’ta sanayi tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden birinin Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Pelitli Mahallesi Beynova Sokak’ta ham beton üretimi yapılan Kar Group isimli fabrikanın imalathane bölümünde sanayi tüpü patladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. 6 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Osman Üçüncü’nün Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi. Üçüncü ve Bali’nin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.