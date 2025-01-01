Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kaçır ve ilk Türk Astronot olan Alper Gezer Avcı Fatih’te bulunan Merkez Kütüphanesi’nde düzenlenen program ile yeni yıla öğrencilerle birlikte girdi. Kütüphane içerisinde ders çalışan öğrencilerin katıldığı programa ev sahibi Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’da katıldı. Öğrenciler programda Türkiye’nin uzay projeleri ve teknoloji hamleleriyle alakalı merak ettiği soruları sorma imkanı buldu. Program sonunda öğrencilere pizza ikramında bulunuldu.

“İlk İnsanlı Uzay Bilim Misyonu tarihe bir mühür”

Program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kaçır, “2025’e olmaktan en mutlu olduğum yerde bir kütüphanede genç kardeşlerimle girmek nasip oldu. Genç kardeşlerimizle bir araya geldik ben 2025’in ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesine insanlığa huzur getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Biz Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin refahı, istiklali ve istikbali için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Tarihe bir mühür olan ilk İnsanlı Uzay Bilim Misyonu gibi projeleri gençlerimizle paylaştık” ifadelerini kullandı.

“Vizyoner bir adımda yapmış olduğumuz başarı hikayesini paylaşmaktan son derece mutluyum”

Programda konuşan ilk Türk Astronot Alper Gezer Avcı, “bu gece hayatımda geçirdiğim en değerli yılbaşlarından bir tanesini geçiriyorum. Sizlerle benzer mütevazi aile kültürlerinden geliyoruz. Burada olmasak sizler gibi ailelerimizde bir gece geçiriyor olurduk. Ülkemizin yüz yıllık tarihinde atmış olduğu vizyoner bir adımda yapmış olduğumuz başarı hikayesini paylaşmaktan son derece mutluyum. İnşallah bugün birlikte geçireceğimiz kısıtlı zaman dilimi gelecekte adım atacağınız çok büyük başarı hikayelerine büyük bir tohum olur.” şeklinde konuştu.

Program bitiminde öğrenciler ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi ve öğrencilere pizza ikramında bulunuldu.