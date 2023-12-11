Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı açılışından sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün TUİK tarafından açıklanan yüzde 8,5’luk işsizlik rakamı 11 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Türkiye ekonomisini büyütmeye, Türkiye’nin yatırımlarla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüyecek adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır basın mensuplarına açıklama yaptı. İşsizlik seviyesinin son 11 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Kacır, "Birileri Ağustos böcekleri gibi rehavete kapıladursunlar AK Partili belediyelerimiz karıncalar gibi çalışmaya, ülkemize dev eserler kazandırmaya devam ediyor. Bizde belediyelerimizin ortaya koyduğu bu eserlere hükümet olarak, bakanlıklar olarak elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya gayret ediyoruz. Türkiye ekonomisi son 3 yılır, son 13 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Bugün TUİK tarafından açıklanan yüzde 8,5’luk işsizlik rakamı da son 11 yılın en düşük seviyesi olmuş oldu" dedi.

"Türkiye yüzyılı, Türkiye’nin tüm unsurlarıyla, tüm bileşenleriyle kalkınmanın yüzyılı olacak"

Türkiye’nin ekonomik olarak büyüdüğünün müjdesini veren Bakan Kacır, "Türkiye ekonomisini büyütmeye, Türkiye’nin yatırımlarla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüyecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye’miz doğru yoldadır. Doğru istikamettedir. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını, Türkiye yüzyılı yapabilmek adına hem merkezi hükümet, tüm bakanlıklarımız hem de belediyelerimiz canla başla, milletimizin hizmetinde olmayı sürdürüyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Biliyoruz ki insanımızın, vatandaşımızın beklentileri çok büyük. Türkiye yüzyılı, Türkiye’nin tüm unsurlarıyla, tüm bileşenleriyle kalkınmanın yüzyılı olacak. Sanayinin, teknolojinin, girişimciliğin yüzyılı olacak. Eğitimin gençliğin, kültürün yüzyılı olacak. İnşallah AK belediyecilik 31 Mart’tan sonra çok daha güçlü bir şekilde milletimize tüm bu alanlarda hizmet sunmaya devam edecek. Önümüzdeki yerel seçimlerde inşallah AK Parti’mizin, Cumhur İttifakımızın muazzam bir zaferiyle neticelenecek" ifadelerini kullandı.