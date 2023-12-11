Bugünlerde soğuk havanın etkisi altında kalan Bursa, hafta sonu güneşin tekrar yüzünü göstermesiyle birlikte, vatandaşların tercih ettiği rotalardan biri Eskikaraağaç'taki Avrupa Leylek Köyü oldu.

Balıkçı Adem Amca ve Yaren Leylek'in hikayesiyle ün kazanan Leylek Köyü, tüm Türkiye ve dünyadan ziyaretçileri ağırlamak için hafta sonu yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Karacabey Belediyesi'nin turizm atakları sayesinde yıl boyunca ziyaretçi akınına uğrayan Leylek Köyü sakinleri, bu ilgiden memnuniyetlerini dile getirdiler. Köyde düzenlenen tekne turları, kayıkçıları sevindirirken, EKADER Derneği tarafından işletilen yerel ürünler büyük ilgi gördü. Sahil kıyısındaki ahşap kulübelerde satılan yerel ürünlerle misafirlerini ağırlayan Leylek Köyü halkı, ziyaretçilere çeşitli imkanlar sunuyor.

Leylek Köyü'nün turizm bölgesi haline gelmesinde önemli katkılar sağlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Leylek köyümüz, potansiyeli olmasına rağmen yıllarca bu turizm pastasından payını alamıyordu. Göreve geldikten sonra birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da önemli çalışmalar yaptık. Bugün Leylek Köyü kışın ortasında, leyleklerin bile olmadığı bir zamanda ziyaretçi akınına uğruyorsa, bu Karacabey Belediyesi olarak bizim de önemli bir başarımızdır ve bundan mutluluk duyuyoruz”