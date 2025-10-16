Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) bu yılki temasının "Daha İyi Gıda ve Daha İyi Gelecek İçin El Ele" olduğunu hatırlatan Süzme, gıda güvensizliğinin arttığını, bir yanda açlık yaşanırken diğer yanda obezite ve israfın büyüdüğünü ifade etti.

Çocukların sağlıklı beslenmesinin geleceği ilgilendirdiğini vurgulayan Süzme, "Okul yemeği uygulaması bir an önce hayata geçirilmelidir" dedi.

Tarım ve gıda sisteminin çok uluslu şirketlerin kontrolüne geçtiğini belirten Süzme, yerli üretimin üreticiyi koruyan devlet politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğinin üretimi tehdit ettiğini ifade eden Süzme, "Aşırı sıcaklar, kuraklık, dolu ve don olayları tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Üretim ekonomisine geçilmeli" dedi.

Gıda güvenliğinin piyasa şartlarına bırakılamayacağını vurgulayan Süzme, "Tarım ve Orman Bakanlığı beyana dayalı izin modelini bırakmalı, tüm gıda işletmelerine denetim sonrası onay verilen sisteme geçilmelidir" diye konuştu.

Açıklamasının sonunda Süzme, "Açlığın ve yoksulluğun son bulduğu, adil paylaşımın olduğu bir dünya mümkün" ifadelerini kullandı.