Türkiye'de idari yapıdaki değişim tartışmaları yeniden alevlendi. Sanayi, turizm ve tarım alanlarında hızla gelişen bazı ilçelerin il statüsüne kavuşması gündemde. Bu süreçte, 19 ilçe nüfusu, ekonomik yapısı ve stratejik konumuyla il olma adayı olarak öne çıkıyor.

İl Statüsüne Aday 19 İlçe ve Olası Plaka Kodları

Yeni düzenleme kapsamında il olma ihtimali bulunan ilçelerin listesi alfabetik sırayla şu şekilde sıralanıyor:

82 – Manisa / Akhisar:

180 bini aşan nüfusuyla birçok ilden büyük olan Akhisar, zeytin, tütün ve sanayi üretimiyle güçlü bir ekonomik yapıya sahip.

83 – Antalya / Alanya

361 bin nüfusu ve turizm potansiyeliyle Alanya, il olma kriterlerini fazlasıyla karşılayan merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

84 – Mersin / Anamur:

Türkiye’nin muz üretiminde öncü ilçesi Anamur, tarım ve ticaretteki dinamizmiyle dikkat çekiyor.

85 – Şırnak / Cizre

163 bin nüfusu ve stratejik konumuyla Güneydoğu’nun ticaret merkezi konumundaki Cizre, bölgesel dengeleri değiştirebilir.

86 – Tekirdağ / Çorlu

Trakya sanayisinin kalbi Çorlu, 300 bini aşan nüfusuyla üretim ve ihracatta birçok ili geride bırakıyor.

87 – Balıkesir / Edremit

Ege turizminin yükselen değeri Edremit, 173 bin nüfusuyla hem tarım hem de turizmde öne çıkıyor.

88 – Diyarbakır / Ergani

139 bin nüfusa sahip Ergani, tarihi geçmişi ve sanayi potansiyeliyle dikkat çekiyor.

89 – Konya / Ereğli

Tarım ve sanayi üretimiyle güçlü bir merkez olan Ereğli, il olması halinde İç Anadolu ekonomisine katkı sağlayabilir.

90 – Muğla / Fethiye

Dünyaca ünlü turistik bölgeleriyle tanınan Fethiye, 182 bin nüfusuyla Ege’nin gözdesi konumunda.

91 – Kocaeli / Gebze

411 bin nüfusuyla birçok ilden büyük olan Gebze, sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla Marmara’nın üretim üssü olarak öne çıkıyor.

92 – Hatay / İskenderun

Limanı, sanayisi ve 231 bin nüfusuyla Hatay ekonomisinin kalbi olan İskenderun, il olma potansiyelinin en güçlü adaylarından biri.

93 – Bursa / İnegöl

Mobilya üretiminde Türkiye’nin lideri konumundaki İnegöl, 302 bin nüfusuyla güçlü ekonomik altyapıya sahip.

94 – Adıyaman / Kahta

Nemrut Dağı’nın eteklerinde yer alan Kahta, tarih, turizm ve tarımı birleştiren bir merkez olarak öne çıkıyor.

95 – Adana / Kozan

132 bin nüfusu ve tarım-sanayi dengesiyle Çukurova’nın önemli merkezlerinden biri.

96 – Kırklareli / Lüleburgaz

Trakya’nın gelişmiş ilçesi Lüleburgaz, 156 bin nüfusuyla sanayi ve eğitim alanında güçlü bir potansiyele sahip.

97 – Ankara / Polatlı

Lojistik konumu ve ulaşım ağlarıyla İç Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri olan Polatlı, Ankara’nın yükünü hafifletebilir.

98 – Şanlıurfa / Siverek

274 bin nüfuslu Siverek, Güneydoğu’nun en dinamik ilçelerinden biri olarak uzun süredir il olma talebini sürdürüyor.

99 – Mersin / Tarsus

356 bin nüfusu ve tarihi geçmişiyle Tarsus, Akdeniz’in en önemli ticaret merkezlerinden biri konumunda.

100 – Hakkari / Yüksekova

121 bin nüfuslu Yüksekova, sınır ticaretinin kalbi olarak Doğu Anadolu’da stratejik bir konuma sahip.