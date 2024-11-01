(TÜİK) verilerine göre Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; sanayi sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 706 bin 480 terajul oldu. Alt sektörler itibariyle nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,6 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri Araştırması, imalat sanayi ve inşaat sektörlerini kapsayacak biçimde, örnekleme yöntemiyle seçilen ve sektörün tümünü temsil edecek 24 626 girişime uygulanan bilgisayar destekli web görüşmesi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, girişimlerin 2023 referans yılında nihai olarak tükettikleri enerji kaynaklarına ait bilgiler derlenmiştir.

İlk kez yayımlanan bu bülten ile imalat sanayi ve inşaat sektörü ayrıntısında enerji ürünlerinin sektörel tüketimine ait istatistikler sunulmaktadır. Nihai enerji tüketimine ilişkin istatistikler, haber bülteni ekinde yer alan tablolarda, terajul(1) ve orijinal birim ayrıntısında yer almaktadır.

SANAYİ SEKTÖRÜ NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAM 1 MİLYON 706 BİN 480 TERAJUL OLDU Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; sanayi sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 706 bin 480 terajul oldu. Alt sektörler itibariyle nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,6 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 22,4 ile "ana metal sanayii"; yüzde 9,4 ile "gıda ürünleri imalatı" ve yüzde 7,5 ile "tekstil ürünlerinin imalatı" sektörleri takip etti. "Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 7,0 olurken "inşaat" sektörünün payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

ELEKTRİK, 475 BİN 532 TERAJUL İLE EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI OLDU

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 27,9 ile elektrik, yüzde 24,6 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 23,4 ile doğal gaz ve yüzde 12,6 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibariyle enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 28,6 ile petrol ürünleri oldu. Bu sektörde, petrol ürünlerini yüzde 28,0 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 19,2 ile doğal gaz ve yüzde 12,8 ile elektrik takip etti.