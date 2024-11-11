Sancaktepe’de bir iş yerini kurşunlayan şahıslar otomobilleri ile kaçarken yoldaki araçlara çarptılar. Şahısların otomobilden inerek kaçtığı öğrenildi.

Olay, İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerine silahla ateş açan şüpheliler otomobilleri ile kaçarken yol üzerindeki bir otomobile ve bir kamyonete çarptılar. Şüpheliler kazada hasar gören otomobillerinden inerek olay yerinden kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay mahallinde inceleme çalışmaları sırasında bir adet uzun namlulu silah bulundu.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.