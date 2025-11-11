11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikim etkinliklerden biri de Sancaktepe’de yapıldı. Yağmurlu havaya rağmen yüksek katılımla gerçekleşen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Katılımcılar, hem çevre bilincine katkı sundu hem de doğayı koruma adına örnek bir dayanışma sergiledi.

"10 yıl sonra yine geliriz, bugün diktiğimiz bu fidanların gölgesinde otururuz"

Etkinlikte konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ağaç dikmenin geleceğe nefes olmak anlamına geldiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin her noktasında ağaçlar dikmeye, fidanlar dikmeye hep birlikte gayret gösteriyoruz. Çünkü ülkemiz ne kadar yeşil bir ülke gibi görünse de aslında ağaçlarımız ve ormanlarımız az. Son yıllarda tarihin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Milyonlarca ağacımız ve binlerce canlımız yok oldu. Bu yüzden daha çok ağaç dikmemiz lazım. Sancaktepe de bu açıdan çok şanslı ve etrafı ormanlarla çevrili bir ilçe. Paşaköy gibi bir cennetimiz var. Burada kamunun orman vasfı olan arazilerimiz mevcut. Şu gördüğünüz çam ağaçları bile 10-15 yıl önce dikilmişti ve bugün koca koca ağaçlar haline geldiler. Zaman çabuk geçiyor. 10 yıl sonra yine geliriz, bugün diktiğimiz bu fidanların gölgesinde otururuz. "Hava da çok bereketli, yağmur yağıyor. Bu anlamlı gün için gelen tüm çocuklarımıza, muhtarlarımıza, siyasi partilerin temsilcilerine ve sivil toplum örgütü yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Yeğin, çocuklarla birlikte sembolik fidan dikimi gerçekleştirdi. Paşaköy mevkiinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, MHP Sancaktepe İlçe Başkanı, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı, mahalle muhtarları, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.