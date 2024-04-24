Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya sanayisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri 28. Mobilya Sokak üzerinde bulunan mobilya sandalye imalathanesinin dışında bulunan talaş silosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda imalathane de maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İBRAHİM USLU