Uzaktan kumandalı olarak kullanılan insansız cankurtaran araçları, muhtemel boğulma vakalarına kısa sürede müdahale edebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip araçlar, dalgalı deniz şartlarında da boğulma tehlikesi yaşayan kişiye hızla ulaşarak su üstünde kalmasını sağlayan ilk desteği sunuyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sistemin standart cankurtaran müdahalesine göre olay yerine ulaşma süresini yaklaşık 6 kat kısalttığı belirtildi. Dron destekli gözlem ve kıyıda görev yapan eğitimli cankurtaran operatörleriyle koordineli çalışan sistem sayesinde deniz kazalarına daha hızlı müdahale edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, vatandaşların güvenliği için teknolojinin tüm imkanlarından yararlanmaya devam ettiklerini belirterek, 'Bazen bir canı kurtarmak için yalnızca saniyeleriniz vardır. Bu bilinçle vatandaşlarımızın can güvenliğini daha da güçlendirmek amacıyla yeni nesil insansız cankurtaran araçlarımızı sahillerimizde hizmete aldık. Önce can güvenliği anlayışıyla hemşehrilerimizin ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin güven içinde denizlerimizden yararlanabilmesi için modern teknolojiyi hizmetlerimize entegre etmeyi sürdürüyoruz' dedi.

Gerçekleştirilen tatbikatlarda başarılı sonuçlar veren insansız cankurtaran araçlarının yaz sezonu boyunca Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy sahillerinde görev yapacağı bildirildi.