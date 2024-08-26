Şanlıurfa’da son 10 yıl içinde gerçekleştirilen ve 6,7 milyar TL’yi aşan yatırımlarla elektrik dağıtım hizmetlerinde önemli iyileştirmeler sağlandı. Kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 23'e geriledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’daki yatırımlarıyla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirdi. Şehirde şebeke yatırımları, aydınlatma, sayaç ve teknoloji yatırımları devam ederken sadece 2024 yılında yapılan toplam yatırım miktarı 3,5 milyar TL’yi buldu.

Şirket, kayıp kaçak oranları ve elektrik kesinti sürelerindeki düşüşlerle sağlanan başarıyı, kırsal ve tarımsal sulama alanlarında da hayata geçirilecek projelerle devam ettirmeyi hedefliyor.

ENERJİ ALTYAPISI YATIRIMLARLA GÜÇLENİYOR

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın enerji altyapısını modernize etmek ve güçlendirmek amacıyla son 10 yılda 6,7 milyar TL’yi aşan yatırımlar gerçekleştirdi. Bu yatırımlar, enerji dağıtım şebekelerinden aydınlatma sistemlerine, sayaçlardan modüler hücrelere kadar geniş bir alanı kapsadı. Sadece şebeke yatırımları için harcanan 4,7 milyar TL’lik yatırımın, bölgenin enerji dağıtım kapasitesini artırarak kesinti sürelerinin azalmasına ve kayıp kaçak oranlarının düşmesine doğrudan katkı sağladığını ifade eden Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Şanlıurfa’nın enerji altyapısını sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da yanıt verecek şekilde güçlendirmek için çalışıyoruz.” dedi.

KAYIP KAÇAKTA DÜŞÜŞ, EKONOMİYE KATKI

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’ya yönelik altyapı yatırımlarıyla enerji dağıtımında kayıp kaçak yüzdelerini önemli bir oranda azalttı. Bu kapsamda 2016 yılında yüzde 45 seviyelerinde olan Şanlıurfa merkezdeki kayıp kaçak oranı, 2024 yılında yüzde 23’e kadar düşürüldü. Diğer yanda “kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz” olarak adlandırılan 3K alanlarında ise kayıp kaçak oranı yaklaşık yüzde 13’e kadar geriledi. Bu başarının sadece enerji kaynaklarının daha verimli kullanımını sağlamakla kalmadığını kaydeden Yaşar Arvas, aynı zamanda bölgenin ekonomik dinamizmine de önemli bir ivme kazandırdıklarını söyledi. Arvas, “Kayıp kaçak oranlarındaki bu azalmayla, enerji israfını önledik ve bölge ekonomisinde milyonlarca liranın geri kazanılmasını sağladık. Bununla birlikte elektrik tüketiminde daha adil bir dağılımın sağlanmasına katkıda bulunarak, kayıt dışı tüketimin neden olduğu ekonomik yükün hafifletilmesine öncülük ettik. Kent merkezinde elde ettiğimiz bu başarıyı, kırsal ve tarımsal alanlara da taşımayı hedefliyoruz.” dedi.