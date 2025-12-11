Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Durumu öğrenen aileler, araçlarla birbirlerinin evlerine giderek karşı karşıya geldi. Komşu ve akraba oldukları öğrenilen aileler arasında başlayan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sokakta toplanan grup, kavgaya karıştığı belirtilen kişilerin sığındığı evi taşladı. Evdekiler ise tabanca ve pompalı tüfekle karşılık verdi. Çatışmanın ortasında kalan, ismi öğrenilemeyen bir kişi göğsünden vurularak yere yığıldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Silahlı kavgada ateşlenen kurşunların bazı evlere ve araçlara da isabet ettiği belirlendi. Mahallede büyük panik yaşanırken, kavganın meydana geldiği bölge bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kavga anları, çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA