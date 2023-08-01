Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada polis memuru Ramazan Kütük şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Milletimizin başı sağolsun" diyerek duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu yaşanan kazada polis memuru Ramazan Kütük'ün şehit olduğunu belirterek yayımladığı mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.