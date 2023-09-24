Bursa’da şantiye duvarına çarpan 69 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde, Yalıntaş 135. Sokak istikametine seyir halindeki Ahmet Erdem (69) idaresindeki motosiklet, BUSKİ şantiyesinin duvarına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Erdem’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erdem’in cenazesi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet Erdem’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları motosikletin yola hızlı bir giriş yaptığını belirterek, gazın takılı kalmış olabileceğini ilettiler.