TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, son olarak TFF 2. Lig takımlarından Karaman Futbol Kulübü’nün başarısı için ter döken santrfor Artun Akçakın’ı kadrosuna kattı.

Balıkesirspor, oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. “Balıkesirspor’umuz, son olarak 2. Lig ekiplerinden Karaman FK forması giyen tecrübeli santrafor Artun Akçakın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Artun ve kulübümüze hayırlı olsun” paylaşımı ile duyurdu.

Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Artun Akçakın, Hacettepe, Fethiyespor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Ümraniyespor, Şanlıurfaspor, Manisa Büyükşehir Belediye, GMG Kastamonuspor, Tarsus İdman Yurdu, Eyüpspor, İskenderunspor takımlarında oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Karaman FK’da oynadı.