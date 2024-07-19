Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeteneklerini sergilemelerini sağlamak için alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın ikinci döneminin kayıtları başladı.

Kentte spor kültürünün yaygınlaşması ve şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit ve Manyas ilçelerinde açtığı Yaz Spor Okulları’nın ikinci döneminin kayıtlarına başladı. Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeteneklerini sergilemelerini sağlamak için alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek kurslara çocuklar, 16 Temmuz-2 Ağustos günleri arasında kaydolabilecek. İsteyen vatandaşlar; Toplu Taşıma Merkezi Salih Tozan Kültür Merkezi ve Avlu Yaşam Merkezi’nde kurulan kayıt noktaları ile https://basvuru.balikesir.bel.tr/Home/YazOkulu adresinden online olarak kayıt yapabilecek.

14 farklı branş

6-14 yaş aralığındaki çocuklara; muay thai, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, kick boks, karate, satranç, güreş, jimnastik, judo, taekwondo ve boks olmak üzere toplam 14 farklı branşta düzenlenecek Yaz Spor Okulları ile çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve spor yaparak yetişen bireyler olmaları hedefleniyor.