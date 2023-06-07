Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinin maksimum nokta olan 32.20 metrenin sınırına 32.14 metreye ulaştığını belirterek, "Gerekli tüm tedbirleri aldık, içme suyu kaynağımız Sapanca Gölü'nde seviyenin düşmemesi için tüm parametreleri inceliyoruz" diye konuştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü'ndeki son durumla ilgili sevindirici verileri paylaştı. Yüce, yaz sezonu öncesinde tedirgin eden noktalarda seyretmesine rağmen bereketli yağışlarla hızla yükselen Sapanca Gölü'nde uzun zaman sonra maksimum seviyenin ölçüldüğünü söyledi.

2023 yılı Mart ayında 31.36 seviyelerine kadar düşen dikey yüksekliğin geçtiğimiz gün itibarıyla 32.14 metre olarak ölçüldüğünü ve önceki yıllarda görülen maksimum seviye olan 32.20 metre sınırına yaklaşıldığı bilgisini paylaştı. Son süreçte 10 günde 25 santimetre gibi bir yükselişin görüldüğünü anlatan Yüce, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan bölgenin en kıymetli doğal kaynağını gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarmak için tüm parametreleri dikkatlice takip ettiklerini vurguladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde önemli bir mesaj paylaştıklarını ifade eden Başkan Yüce, "2 gün önce 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gölden birçok çeşit atık topladık, çevresinden de doğayı gerçekten tahribata uğratan atıkları aldık. Bu programda önemli bir mesaj verdik; eğer doğa olmazsa biz de olmayız. Bu noktada Sapanca Gölü'nün şehrimiz, bölgemiz ve hatta Türkiye için paha biçilemez bir değere sahip olduğunu anlamamız gerekiyor. Kaçak su kullanımı, gölün temizliği ve su kalitesinin artırılması için tam kadro gündüz-gece çalışıyoruz. İçtiğimiz su, Türkiye'nin en mineral değeri yüksek sularından bir tanesi" dedi.

“KORUYACAĞIZ, DİKKATLİCE İZLEYECEĞİZ”

Yüce gölün son durumuyla ilgili bilgileri paylaşırken, "Bir süredir ölçümler yapıyoruz. Özellikle 2023 mart ayında bir düşüş söz konusuydu. Hamdolsun dün yaptığımız ölçümlerde maksimum seviye olan 32.20'ye ramak kaldığını gördük. Şu anda 32.14 olarak ölçüldü fakat sürekli yükseliş trendini sürdürmesi elbette kesin değil. Koruyacağız, kollayacağız, pür dikkat izleyeceğiz ve gerisini Allah'ın takdirine bırakacağız. Umuyoruz ki bu cennet su kaynağı geleceğe en güzel haliyle taşınır. 2İki şehrin içme suyu kaynağı ve Türkiye'nin göz bebeği gölümüz için tüm parametreleri inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sapanca Gölü kıyısında bulunan SASKİ Göl Tesisleri'nde her gün suyun son durumu hakkında analizler yapılıyor. Büyükşehir mühendisleri 1 milyondan fazla insanın tükettiği içme suyunun arıtılması, zenginleştirilmesi ve evlere en verimli haliyle ulaşması için çalışıyor. Bu sayede Sakarya, Türkiye'nin mineral açısından en yüksek Ph seviyelerinde olan içme suyunu tüketiyor.