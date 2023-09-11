Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yolcu olarak bulunan şahsın şapkasından uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Ergene’nin Ahimehmet Mahallesi’nde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan Ş.G. isimli şahsın otomobilinde arama yapıldı. Araçta yolcu olarak bulunan A.Y.T. isimli kişinin şapkasının içerisinde poşete sarılı vaziyette 205 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında soruşturma işlemlerine başlandı.