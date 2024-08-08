Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Abdurrahman Sarar

Kuruluş Tarihi: 1944

Önemli Kişiler: Emre Sarar

Şehir: Eskişehir

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Giyim

Resmi Sitesi: sararshop.com.tr

Sarar Hakkında Bilgi

Sarar giyim firması, 1944 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Kurucusu Abdurrahman Sarar’dır.Firmanın en önemli kişisi Emre Sarar’dır. Sarar giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Sarar resmi sitesine sararshop.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sarar’ın temeli, 1944’te Abdurrahman Sarar tarafından kurulan terzi dükkanında atılmıştır. Vakit geçtikçe büyüyen firma, Eskişehir ilinde yapmış olduğu yatırımlarla birlikte üretilen malın yaklaşık %40’ını yurt dışında ABD, Rusya, Lübnan gibi 28 ülkede ihraç eden marka, Türkiye Milli Futbol takımı, Trabzonspor gibi sportif kurumlara sponsor olmuştur. Sarar üretimlerinde pamuk hammade üzerine çalışmaktadır.

Şirketin Macaristan, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde de satış mağazaları bulunmaktadır. Yurtiçi’nde ise, bayanlara ve erkeklere özel olmak üzere mağazaları bulunmaktadır. Ayrıca Eskişehir’de Sarar şirketinin yapımını üstlenmiş olduğu ve Sarar’ın kurucusu olan Abdurrahman Sarar’ın ismini taşıyan Abdurrahman Sarar İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Emre Sarar yapmaktadır.

Sarar Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Sarar Tarihi

Tüm erkek hazır giyim sektöründe önemli bir rol oynayan Sarar Giyim, ticarete 1944 yılında atılmıştır. Abdurrahman Sarar’ın Eskişehir’de kurduğu 13 metrekarelik terzi dükkanı ile temelleri atılan firma bugün Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 120.000 metrekarelik alana sahip modern 3 fabrikası, Eskişehir Kütahya yolu üzerindeki 235.000 metrekarelik alana kurulu Sarar Ev Tekstili ve Gömlek Firması ve İstanbul Bomonti’deki Sarar Kadın Hazır Giyim İşletmesi ile tekstil ve giyim sektörlerinde faaliyet göstermeye devam etmektedir.

Sarar, bugün 5000 çalışanı ile günde 5000 ceket, 5000 pantolon 500 mont ve kaban, 500 manto ve pardesü, 5000 gömlek ve 1000 kadın ceket, etek ve pantolonu üretiyor. El emeğine verdiği önem ve detaylardaki kusursuzluğunda ise o küçük atölyenin mükemmelliyetçiliğini yaşatıyor. Yüksek kalitedeki işçiliği ve benzersiz ürünleri ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde dünya markalarıyla yarışan Sarar, günümüzde 5 kıtada 49 ülke için üretimlerini sürdürmektedir.

Sarar Ürünleri

Takım Elbise

Ceket

Damatlık

Gömlek

Pantolon

Tişört

Ayakkabı

Kravat

Yelek

Triko

Mont

Kaban

Çorap

İç Giyim

Şort

Mayo

Elbise

Bluz

Pantolon

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