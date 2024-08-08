Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kurucusu: Carmela Sbarro ve Gennaro Sbarro

Kuruluş Yeri: Brooklyn, New York

Kuruluş Tarihi: 1956

Resmi Sitesi: www.sbarro.com.tr

Sbarro Hakkında Bilgi

Sbarro 1956 yılında Napoli’den New York’a göç eden Carmela ve Gennaro Sbarro tarafından İtalyan – Amerikan mutfağı konsepti üzerine New York’ta açılmıştır. Restoranlarının ilk ismi “Sbarro Salumeria”dır. İtalyan konseptli bu yemekleri Amerikan müşteriler tarafından oldukça beğenilmiş ve Cermale ile Gennaro kardeşler kısa sürede üzerlerine ilgi çekmişlerdir.

Sbarro Hangi Ülkenin

Sbarro, Amerika Birleşik Devleri (ABD)’nindir.

Sbarro Tarihi

İtalyan lezzetinin Amerika’ya taşınmasıyla büyük bir ilgi yoğunluğuyla karşılanan Sbarro özellikle özgün İtalyan lezzetli pizzalarıyla müşterilerini kendine hayran bırakmıştır. İlk Sbarro 1956 yılında Napoli’li kardeşler tarafından açılmıştır. New York’a göç etmek zorunda kalan aile yeni ülkelerinde geçim kaynaklarını oluşturmuşlardır. İlk olarak ailecek bir mahalle bakkalı açmışlardır fakat daha sonra restoran fikirlerini de hayata geçirmişlerdir. İtalyan konseptli restoran açma fikirleri onları kısa zamanda büyük başarıya taşımıştır. Günümüz itibariyle 33 ülkede 1000’den fazla şubeleri bulunmaktadır.

Türkiye’ye Sbarro, TAB Gıda güvencesiyle gelmiş ve ilk şubelerini 2007 yılında İzmir Balçova ilçemizde açmışlardır. Ülkemizde de 25’ten fazla ilde, 90’dan fazla şubesi ile damak tadımıza hitap etmiş,beğeni ve takdirimizi kazanmıştır. Pizzalarını müşterinin önlerinde hijyen kurallarına uyarak self servis şekilde sunmaktadır. Kalitelerinden hiçbir zaman ödün vermemektedirler. Sbarro pizzanın haricinde; makarnalar, salatalar, Fransız usulu tavuk, meatball, fırın patates, sote sebzeler, wrap çeşitleri, çorba, tatlılar gibi ürünleri de severlerinin lezzetine sunmaktadır.

Sbarro Menüsü

Sbarro Menüsü günümüz itibariyle aşağıdaki gibidir.

Pizzalar

Salatalar

Makarnalar

Ana Yemekler

Ek Ürünler

Tatlılar

İçecekler

Sbarro Pizzaları

Sbarro Pizzaları günümüz itibariyle aşağıdaki gibidir.

Supreme Pizza

Pepperoni Pizza

Sucuklu Pizza

Mevsim Pizza

Ton Balıklı Pizza

Tavuklu Pizza

Peynirli Pizza

White Pizza

Mantarlı Pizza

Ispanaklı Mantarlı Pizza

Sebzeli Pizza

Sosis ve Pepperoni Stuffed Pizza

Sucuklu Stuffed Pizza

Supreme Stuffed Pizza

Sbarro Chicago’s Pizza

Sucuklu Stromboli

Sosisli Stromboli

Pepperonili Stromboli

Ispanaklı Stromboli

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