Sarıyer’de yürürken gözüne kestirdiği motosikleti çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüdüğü esnada gözüne kestirdiği motosikletin yanına gelen hırsız, çevreyi kontrol ettikten sonra motosikleti alıp götürdü. O anlar anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzü görünen hırsızın kimliği R.Ç olarak belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheli aynı gün yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, narkotik madde kullanmaya yaradığı düşünülen plastik cam şeklinde aparat, 0.7 gram uyuşturucu, motosiklet marşını çalıştırmak için kullanıldığı düşünülen siyah renkli aparat ele geçirildi. Hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan şüpheli “motosiklet hırsızlığı” ve “narkotik madde kullanmak” suçları üzerinde yapılan incelemelerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.