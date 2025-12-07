Sarıyer’de otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak park halindeki servis aracına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 civarında Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NGU 463 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç, yol üzerinde arıza nedeniyle park eden 34 LRP 819 plakalı servis aracına çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Maslak yönünde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan çekici yardımıyla kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA