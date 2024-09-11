Sarıyer’de bir kişi, daha önce tamirhanede yanlarında çalışan şahsı dükkan açtıktan sonra müşterilerini çaldığı iddiasıyla vurarak öldürdü. O anlar kameraya yansırken, şüphelinin ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Sarıyer, Huzur Mahallesi’nde 8 Eylül Pazar günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işlettiği tamirhanenin önünde oturan İlhan Gürleyen’nin (54) yanına yaklaşan bir kişi, hedefindeki kişiye ateş ederek yaya olarak kaçtı. Başından vurulan İlhan Gürleyen hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Cinayet anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde üzerinde gri mont ve kapüşon bulunan şüphelinin yürüyerek iş yerine doğru geldiği, dükkanın önünde oturan İlhan Gürleyen’ye ateş ettiği ardından hızla kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Şüpheli yakalandı

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelinin Mehmet A.D.(41) olduğunu belirledi. Şüphelinin otomobilini bir arka sokağa park ettiği ardından olayı gerçekleştirdikten sonra aynı aynı araçla kaçtığı tespit edildi. Şüpheli Mehmet A.D.’nin otomobili Başakşehir’deki evinin önünde park edilmiş olarak bulundu. Otomobilde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tabanca bulundu. Şüpheli ise Başakşehir’de yürürken gözaltına aldı. Mehmet A.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Cinayet müşteri kavgası çıktı

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Mehmet A.D.’nin öldürülen İlhan Gürleyen’in daha önce çalıştığı tamirhanenin sahibinin oğlu olduğu ortaya çıktı. Çalıştığı tamirhane sahibi ölünce, kendisine bir dükkan açan İlhan Gürleyen’in daha önceden müşterilerini çaldığını iddia eden Mehmet A.D. ile tartıştığı anlaşıldı. Sorgusda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, maktulün müşterilerini çaldığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.