Olay, gece 01.00 sıralarında Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın üst katında sokak hizasında yer alan petshop dükkanının zemini henüz bilinmeyen sebeple çatlamıştı. Çatlak sonrası üst katı geriye doğru kayan bina, arkasında bulunan bir gecekonduya yaslanmıştı. Kayma sebebiyle dükkanın camları da kırılmıştı. Dükkana giriş kapatılmış ve dükkan mühürlenmişti. Bina dron ile görüntülenirken olayın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

"Pat pat diye tuğlalar patladı"

Çöken dükkanın sahibi İbrahim Akyüz, "Gece saat 00.30 sıralarında evde otururken bir ses duyduk. Pat pat diye tuğlalar patladı. Sonra dışarı çıkıp baktık. Dükkan çökmüş. Ardından itfaiye ekiplerine haber verdik. Geldiler baktılar önlem almaya çalışıyorlar. Daha önce çökme riski yoktu. 35 yıldır bu dükkan burada. Bu sürede de hiçbir şey olmadı. Çökme nedenini biz de bilmiyoruz. Az önce başkan ile görüştüm bilirkişi gelip bakacağını söyledi. Ne karar verecek bilmiyoruz. Dükkanı ve alttaki evin girişini mühürlediler. Mülk sahibi biziz. Burası petshop dükkanıydı" ifadelerini kullandı.

