Sarıyer’de dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden muhtar Fulya Türen Bayram bugün cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından kadın muhtarın sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Sarıyer’de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Türen Bayram (62), hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Bayram için bugün Bahçeköy Kemer Muhtarlığı önünde helallik alındı. Daha sonra Sarıyer Nuray Artam Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, AK Parti Sarıyer ve İBB meclis üyesi Hüseyin Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, İYİ Parti İlçe Başkanı İbrahim Temurcu, Sarıyer Müftüsü Mehmet Muslu, muhtarlar, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, Bayram’ın sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Kemer Mahallesi muhtarı Fulya Türen Bayram öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Kemer Mezarlığı’na defnedildi.

“Mahallemizin öğretmeniydi, ablasıydı ve ambulans şoförüydü”

Fulya Türen Bayram’ın mahalle için hiç kimsenin yapmadığı işleri yaptığını söyleyen Muhtar azası Erşen Kuruhasan, “Mahallemizin öğretmeniydi, ablasıydı, meclis üyesiydi, muhtarıydı ve ambulans şoförüydü. Öyle bir insandı. Öyle bir insan bir daha gelmez mekanı cennet olsun. Yaşama bizi bağlayan bir öğretmenimizdi. Parti gözetmezdi. Mahalle için hiç kimsenin yapmadığı işleri yaptı başarıları sağladı. Yardımsever bir insandı. Hastalarla ilgilenen bir insandı. Ambulans şoförü olacak kadar” ifadelerini kullandı.

“Araçtan dışarıya fırlaması Süreyya kızımızın hayatını bir nevi kurtardı”

Hayatını kaybeden muhtar Bayram’ın kaza yaptığı esnada yanında olan yardımcısı Süreyya Akkoca’nın sağlık durumun iyi olduğunu söyleyen Aile Hekimi Türkan Kormanlı, “Fulya Hanım’ın aile hekimiydim. Gerçekten çok değerli ve iyi bir insandı. Yanında çalıştığı güzel kızımız da onunla birlikte araçtaydı. Biz kazayı haber aldığımızdan beri bütün gece hem hastaneyle hem de yakınlarıyla irtibat halindeydik. Allahtan araçtan dışarıya fırlaması Süreyya kızımızın hayatını bir nevi kurtardı. Şimdi iyi yoğun bakımda değil servise alındı. İnşallah o iyileşecek” diye konuştu.

“Ne istediysek yaptı, hiçbir şeye hayır demedi”

Fulya Türen Bayram’ın vefat haberine şoke olduğunu söyleyen mahalle sakini Figen Erden ise, “Çok sevilen bir muhtardı. Hepimiz şoke olduk mahallede. Nurlar içinde yatsın. Sevgiyle uğurluyoruz onu. Çok iyi bir insandı herkesin yardımına koşardı. Bir dediğimizi iki etmezdi hemen araştırır bulurdu. Ne istediysek yaptı hiçbir şeye hayır demedi. Bunu herhalde herkes söyler” dedi.