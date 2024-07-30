Silivrispor, Sarıyer’in genç oyuncusu Kerem Alioğlu’nu kadrosuna kattı.

TFF 2.Lig takımlarından Sarıyer’de alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Alioğlu, TFF 3. Lig takımlarından Silivrispor’a transfer oldu. 2004 doğumlu genç yıldız İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alioğlu transferinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Önce alt yapısından yetiştiğim Sarıyer’e teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa. Silivrispor ile hedefim şampiyonluk” diye konuştu.