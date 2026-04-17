Ünlü şarkıcı Rıza Tamer, 42 yaşında hayatını kaybetti. Tamer’in ölümü sanat camiasını da sarstı.

EVDE FENALAŞTI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. ile birlikte ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde vefat etti.

ZEHİRLENME İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Ölümün şüpheli bulunması üzerine cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, Şişman'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Öte yandan Rıza Tamer’in cenazesiyle ilgili detaylar belli oldu. Bağlı olduğu müzik şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sanatçımız Rıza Tamer’in cenazesi 18 Nisan Cumartesi günü Akyaka Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve sanat camiasına saygıyla duyurulur."

POPSTAR İLE TANINMIŞTI

2000’li yılların başında Türkiye’nin en çok izlenen müzik yarışmalarından Popstar ile adını duyuran Rıza Tamer, yarışma süresince sergilediği performans ve sahne enerjisiyle dikkat çekti. Yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan Tamer, bu süreçte geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Popstar deneyiminin ardından müzik çalışmalarına devam eden Tamer, bir single yayımlasa da bu çalışma beklenen çıkışı yakalayamadı. Buna rağmen sahne performansları, canlı müzik etkinlikleri ve özel organizasyonlarda yer alarak müzik kariyerini sürdürdü.

Son dönemde “Benden Sonra” adlı şarkısıyla yeniden gündeme gelen Tamer, özellikle sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaşarak yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.