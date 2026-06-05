Gümüş, eğitim öğretim yılı henüz tamamlanmadan okulların personelsiz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı bir kez daha plansızlığın ve günü kurtarma anlayışının bedelini okullara ödetmektedir.

İnegöldeki birçok okulda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan temizlik personellerinin görevleri 12 Haziran itibarıyla sona ermektedir. Eğitim öğretim yılı henüz tamamlanmamışken, öğrenciler okullardayken, karne dönemi yaklaşmışken ve yıl sonu işlemleri devam ederken okulların personelsiz bırakılması kabul edilemez bir yönetim zafiyetidir.

Bugün bazı okullarımızda 4-5 personelin tamamı aynı anda ayrılmaktadır. Bazılarında ise tek bir görevliyle yüzlerce öğrencinin bulunduğu devasa binaların temiz tutulması beklenmektedir.

Soruyoruz:

Dört katlı, beş katlı okulun tuvaletlerini kim temizleyecek?

Koridorları, sınıfları, ortak kullanım alanlarını kim hijyenik hale getirecek?

Yıl sonu temizliklerini kim yapacak?



Yaz kursları açılacaksa, okul binaları yaz boyunca kullanılacaksa bu hizmetler hangi personelle yürütülecek?

Bu soruların hiçbirine ikna cevap verilememektedir.

Çünkü sorun personel eksikliği değil; sorun plansızlık, öngörüsüzlük ve eğitimi ikinci plana atan yönetim anlayışıdır.

Yıllardır okulların asli ve sürekli ihtiyaçları geçici projelerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Her yıl personel geliyor, birkaç ay sonra ayrılıyor. Okulun düzenini öğrenen çalışan sistem dışına çıkıyor, yerine yeni personel aranıyor. Okul yöneticileri eğitim liderliği yapmak yerine personel arayan insan kaynakları görevlisine dönüştürülüyor.

Üstelik personel temininde uygulanan katı kriterler nedeniyle birçok okul çalışan bulamıyor. Bulunan personelin ayrılması halinde yerine yenisi aylarca gönderilmiyor. Okul müdürleri kendi imkânlarıyla çözüm üretmeye zorlanıyor.

Eğitim kurumları bu ülkenin en temel kamu hizmetini yürütmektedir. Buna rağmen okullarımızın temizlik ve yardımcı hizmet ihtiyacının hâlâ geçici projelerle karşılanmaya çalışılması, eğitime verilen değerin açık göstergesidir.

Bir taraftan "Türkiye Yüzyılı" söylemleri dillendirilirken, diğer taraftan çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda temizlik hizmeti dahi sürdürülemez hale geliyorsa burada ciddi bir yönetim sorunu vardır.

Bizler biliyoruz ki mesele kaynak meselesi değildir.

Mesele öncelik meselesidir.

Tasarruf yapılacak yer okul değildir.

Tasarruf yapılacak yer çocuklarımızın sağlığı değildir.

Tasarruf yapılacak yer eğitim kurumlarının hijyeni değildir.

Buradan Milli Eğitim Bakanlığına ve ilgili tüm kurumlara sesleniyoruz:

Eğitim öğretim yılı devam ederken personelin görevine son verilmesi kararından derhal vazgeçilmelidir.

TYP çalışanlarının görev süreleri en azından eğitim öğretim faaliyetleri tamamlanıncaya kadar uzatılmalıdır.

Okulların temizlik ve yardımcı hizmet ihtiyacı geçici uygulamalarla değil, kadrolu ve sürekli personel istihdamıyla çözülmelidir.

Aksi halde ortaya çıkacak hijyen sorunlarının, yaşanacak aksaklıkların ve eğitim kurumlarında oluşacak mağduriyetlerin sorumluluğu okul yöneticilerinin değil, gerekli planlamayı yapmayanların olacaktır.

Türk Eğitim-Sen olarak çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi için mücadelemizi sürdürecek, eğitim çalışanlarının ve okul yöneticilerinin sesi olmaya devam edeceğiz."