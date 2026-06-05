İnegöl Belediyesi’nin Botanik Park’ta şehir için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına Nisan ayında çalışmalarına başladığı Yeni Nikah ve Etkinlik Salonları projesinde adım adım ilerliyor. Temel kazıları tamamlanıp zemin iyileştirme çalışmalarının devam ettiği projenin şehrin hem sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sunması hem de modern ve doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olması hedefleniyor.

TEMEL ATMA AŞAMASINA YAKLAŞILIYOR

Kentin gözde alanlarından biri olan Botanik Parkta kapsamlı bir dönüşümü beraberinde getirecek projenin devam eden çalışmalarını Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili son duruma dair de bilgiler veren Başkan Taban, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Eski adıyla Botanik Park olarak kullandığımız bu alanda birkaç aydır devam eden çalışmalarımız var. Biz de bugün son durumu yerinde görelim istedik. Yüklenici firma çalışmalarını sürdürüyor. Temel kazıları tamamlandı, devamında zemin iyileştirme çalışmaları başladı. Bu çalışmalar neticesinde de inşallah temel atma aşamasına yaklaşıyoruz.”

HER ÖLÇEKTE ORGANİZASYONA UYGUN HALE GELECEK

“Burada doğayla iç içe olan konseptiyle, yetişmiş bitki örtüsüyle alanda; 100, 200 ve 750 kişilik olarak planlanan salonlarımızı hayata geçirmek istiyoruz. Bu özelliği ile alan aslında her türlü ölçekte organizasyona uygun hale gelecek. Bunun yanı sıra sosyal alanlarıyla da öne çıkan projemizde özel toplantı salonu, cam etkinlik salonu, açık nikah alanı, gastro kafe ve otopark alanları da yer alıyor.”

HEDEF 2027 YAZI

“Zemin iyileştirmenin ardından temeli atarak işi hızlandırmış olacağız. Önümüzdeki yıl da inşallah gençlerimizin nikahını burada kıydığını görmek istiyoruz. Yine belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu alandaki etkinlik salonlarını kullandığını görmek istiyoruz.”