Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde hayat buldu.

Kaynarca Belediyesi, Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaynarca Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda Kaynarca Kültür Merkezi’nde "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" etkinliği gerçekleştirildi. Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması, Türkiye’nin her yerinde yaşatılması ve sevdirilmesi amaçlanan konser vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Konserde de seslendirilen eserlere coşkuyla eşlik eden izleyiciler gönüllerince eğlendi. Konser için Karasu’dan geldiğini belirten Cihan Göksal, “Kaynarca’ya, Karasu’dan misafir olarak geldik. Çok güzel bir program yapmışlar, tebrik ediyoruz. Bence bu Kaynarca için çok iyi bir faaliyet. Bu faaliyetlerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Devamını da bekliyor biz burada olacağız” derken Konseri dinlemeye gelen Nurcan Akkurt, “Güzel hazırlanılmıştı, çok güzeldi konser. Her birini tebrik ediyorum. Bu etkinliği hayata geçiren Halk Eğitim Müdürümüz ve Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler daha çok olmalı” diye konuştu.

“Emeğin karşılığında güzel şeyler ortaya çıktı”

Konseri dinlemeye gelen Resai Girgin, “Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlemiş olduğu bu geceye katıldık. Her şey çok güzeldi, bir emek vardı. Ve bu emeğin karşılığında güzel şeyler ortaya çıktı. Burada daha güzel şeyler de olabilir. Aynı belediyeler gibi, sosyal kurumların bu konuları desteklemesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Koroyla ilk önce Kaynarca’nın Kurtuluş Gününde bir konser verdik”

Proje hakkında konuşan Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Alıkçı, “Bakanlığımızca başlatılan ‘Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ projesi çerçevesinde Kaynarca’da bir sanat müziği korosu oluşturduk. Bu koromuzu ilk oluşturduğumuzda Sündüz ve Yavuz Usta hocamızla birlikte yola çıktık. Hocalarımızla iki konser gerçekleştirdik. Bu konserlerden bir tanesi bütün Sakarya ilindeki Halk Eğitim Merkezleri’nin oluşturmuş olduğu korolarla ilgili bir yarışma formatındaydı. Bu formatta başarılı bir grafik çizince koronun bundan sonraki zamanlarda da devam etmesi için aramızda söz birliği yaptık. Bu şekilde Kaynarca Halk Eğitim Merkezi olarak çalışmalarımıza devam ettik. Ama ne üzücü ki yola çıktığımız arkadaşlarımızdan koro şefimiz Yavuz Usta’yı kaybettik. Daha sonraki çalışmalarımıza Sündüz hocamızla devam etmeye başladık. Sündüz hocamızın önderliğinde oluşturduğumuz koroyla ilk önce Kaynarca’nın Kurtuluş Gününde bir konser verdik. O konserden sonra da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde bitiş final programı olarak sanat müziği konserini gerçekleştirdik. Kaynarca halkından çok güzel geri dönüşler aldık. Herkes başarılı bulduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

“Türk Sanat Müziği Konseri akşamlarını Kaynarca halkımız da beğeniyle izliyor”

Kaynarca Belediyesi Genel Koordinatörü Sezgin Tutar, “’Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte Kaynarca Belediyesi olarak ortaklaşa bir Kaynarca Türk sanat Müziği Korosu kurduk. Bu konuda ilkelerimiz tabii öncelikle yarışma modundaydı. Yarışmayı tamamladıktan sonra düşündük hep beraber ve dedik ki biz bunu artık bundan böyle Kaynarca’da bir klasik koro Türk Sanat Müziği korosu halinde devam ettirmeye kararını aldık. Şimdilerde şu ana kadar dört veya beşinci konserimiz olması lazım. Sürekli Kaynarca’mızdaki etkinliklerin içerisinde yer alarak bu şekilde güzel Türk Sanat Müziği Konseri akşamlarını Kaynarca halkımız da beğeniyle izliyor. Biz de o beğeni karşısında daha da cesaretlenerek her geçen gün kendimizi daha üst seviyelere taşımaya çalışıyoruz” dedi.