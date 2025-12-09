Balıkçılar tarafından "Vakvaklar" adı verilen kazlar her gün ekmek, salatalık ve marul ile besleniyor. Limanda balıkçılar tarafından özenle bakılan kazlar, hem ilçe sakinlerinin hem de sahil boyunca gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kazlarla balıkçılar arasındaki samimi bağ, ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izleniyor.

Balıkçı Mustafa Galin, kazların 3 yıl önce limana sığındığını belirterek, "Bu kazlar 3 yıl önce uçarak limanımıza geldi, bir daha da gitmediler. İlk geldiklerinde sayıları çok azdı, zamanla çoğalarak 30’a ulaştılar. Adlarını ’Vakvaklar’ koyduk. 3 yıldır kendi ellerimizle besliyor, gözümüz gibi bakıyoruz. Ben balığa çıktığımda çevredeki esnaf arkadaşlar da kazlarla ilgileniyor" dedi.

Kazlara herhangi bir beklenti olmadan baktıklarını ifade eden Galin, "Bu tamamen hayvan sevgisi. Dışarıdan gelen misafirler kazlarla aramızdaki bağı görünce şaşırıyor. Burada kalmaya devam ettikleri sürece biz de bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.