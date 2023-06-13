Sason’a bağlı Koçkaya köyü Gölbaşı yaylasında Yücebağ Jandarma Komutanı Mesut Göl ve Köy Muhtarı Celal Akın’ın öncülüğünde 104 dönümlük alana 7 bin 500 adet fidan dikildi.BATMAN (İGFA) - Bölgeye huzurun gelmesiyle Yücebağ Jandarma Karakol Komutanıyla beraber birçok çalışmaya imza attıklarını belirten Köy Muhtarı Celal Akın, Gölbaşı ziyaret tepesinde ağaçlandırma çalışmaları yaptı.

Muhtar Akın, dağların tekrar eski güzelliğine kavuşması için köy olarak bölgede keklik avlama yasağını başlattıklarını ve bölgede şu anda avlanma olmadığı için dağlarda keklik sesleri gelmeye başladığını kaydetti.

Keklik avlanma yasağından sonra ağaçlandırma çalışmalarına hız verdiklerini belirten Akın, daha önce 200 olarak planladıklarını ağaçlandırmayı Karakol Komutanı ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 7 bin 500'e çıkardıklarını ve ektikleri akasya, dut, ceviz gibi fidanların yanısıra özellikle bal üretimi için ihtiyaç olan ve arıların daha fazla tercih ettikleri ağaçları seçtiklerini söyledi.

Akın, uzun süredir kullanılmayan bu yaylada 7 den 70’e bütün vatandaşların emeğiyle ağaçlandırma çalışmalarının yanısıra, sulak alanlar, piknik alanı, dinlenme alanları oluşturduklarını ve uzun süredir insanların gelemediği bu bölgelerde şu anda özellikle köyde ve köy dışındaki illerde ikamet eden köylülerin buraya gelip piknik yaptıklarını söyledi.

Köylülerden Şehmus Onuş, daha önce hiçbir fidanın olmadığı ve gelip gidenlerin olmadığı bu bölgeye Karakol komutanı ve muhtarın öncülüğünde binlerce fidan diktiklerini ve insanların buralara gelip piknik yaptıklarını söyledi.

Ailece yeniden yaşama kazandırılan bu yaylada piknik yapmaya geldiklerini belirten Mirza Onuş da emeği geçen herkese müteşekkir olduklarını söyledi.