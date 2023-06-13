Hamile miyim düşüncesi kimi zaman bir hisle yada regl gecikmesi ile kendini gösterir. Bir süre sonrasında kati cevabı alacağınız bir yönteme gerekseme duyarsınız. En rahat ve en yaygın yöntem, idrar örneği ile evde meydana getirilen gebelik testidir. Bu yöntem oldukça ergonomik ve kullanışlıdır. Ancak her insanın aklında soru işareti bırakabilir. Gebelik testi güvenilir mi? Gelin beraber bu probleminin yanıtını beraber inceleyelim.

Hamilelik Testi Nedir?

Hanımefendilerin hamile olup olmadıklarını öğrenmek için başvurdukları bazı yöntemler vardır. Bunlar için de en yaygın kullanılanları eczanelerden satın alınabilen gebelik testleridir. Bu testler idrar yöntemiyle yapılmaktadır. Çoğu zaman bir paket içinde tek kullanımlık olarak satılmaktadırlar.

Hamilelik testinden doğru sonucu almak için bir süre beklemeniz gerekebilir. Bununla beraber bazı erken gebelik testleri hamileliğin oluşmasından birkaç gün sonrasında da netice gösterebilmektedir. Gene de birkaç gün daha geçmesini beklemek en iyisidir.

Aslına bakarsak hastanelerde meydana getirilen kan testleri kati sonuç alabilmek için en doğru yöntemdir. Ama kimi zaman randevuyu bekleyecek zaman olmaz. Hemen sonucu öğrenmek için coşku duyabilirsiniz. İşte bu benzer biçimde durumda hamilelik testleri imdada yetişir.

Hamilelik Testi Ne Zaman Yapılmalı?

Korunmasız cinsel ilişkiden sonrasında gebelik testi uygulayabilirsiniz. Eğer hamilelik belirtileriniz var ise yada hafifçe bir dönem geçiriyorsanız kontrol yapmak akla gelen ilk şeydir. Sadece bazıları hamilelik emarelerini beklemeden sonucu görmek isterler. Bu benzer biçimde durumlar için üretilmiş olan erken gebelik testleri bulunmaktadır. Bu testler, beraberlikten 5 gün sonrasında uygulanabilmektedir.

Erken gebelik testleri, adet döneminden 6 gün ilkin kesin olarak pozitif yönde bir netice izah edebilir. Sadece gene de bu erken dönemde hata oranı yüksektir. Tıbbi bir kan testi ise yumurtlamadan ortalama 6 gün sonrasında uygulanmaktadır. Bu anlama gelir ki kan testleri, regl döneminden ortalama yedi gün ilkin hamileliği doğrulayabilir.

Hamilelik Testleri Doğru Sonuç Verir mi?

Yumurta hücresinin döllenmesinden ortalama beş gün sonrasında, vücudunuz hamileliği sürdürmesi ihtiyaç duyulan luteal hormon hCG’yi üretir. Artan gebelikle beraber hCG kan seviyesinde artış gösterir. Bu hormonun bir öteki adı da “gebelik hormonudur.” Evde hamilelik testleri, belirli bir eşiğin üstündeki hCG’yi saptamak için tasarlanmıştır.

Kan testlerinin daha kati netice vermesinin sebebi bu hormondaki ufak değişimleri de izleyebilmesidir. Kan testleri, hCG’de ufak bir artışı tespit edebilir ve bundan dolayı daha erken kullanılabilir.

Hamilelik Testi için Faydalı Bilgiler

Her kadının hamile kalabileceği kendine özgü bir tarih vardır. Bu tarih adet döngüsüyle ilişkilidir. Hanımefendilerin adet döngüsü averaj 28 gün sürer. Bu yüzden yumurtlama döngünün 14. günü civarında gerçekleşir. Gene yumurtlamadan ortalama 14 gün sonrasında da adet başlar.

Döngü uzunlukları hanımdan hanıma fazlaca farklıdır ve çoğu zaman 25 ila 35 gün arasındadır. Hanımefendilerin %80’inde döngü uzunluğu aydan aya değişmiş olur. Kendi döngünüzü keşfettikten sonrasında sizin için en uygun gebelik tarihini belirleyebilirsiniz. Eğer korunmasız ilişki bu tarihe denk geldiyse hamile kalma ihtimaliniz artacaktır.

İdrar ile Meydana getirilen Hamilelik Testi Ne Kadar Güvenilirdir?

Çoğu zaman tüm kendi kendine meydana getirilen hamilelik testleri, adet gecikmenizin ilk gününden itibaren %99 güvenilirdir. Bu durum, döngünün doğru zamanında testten negatif netice alırsanız hamilelik olasılığının fazlaca düşük olduğu anlamına gelir.

Erken gebelik testleri hamileliği daha erken izah edebilir. Sadece adet gecikmesinden altı gün ilkin meydana getirilen bir testin doğru sonucu verme olasılığı yalnız %60’tır. Bu da hamile hanımefendilerin %40’ının bu erken aşamada pozitif yönde netice almadığı anlamına gelir.

Hamilelik Testi Nasıl Okunmalı?

Hamilelik testleri, idrar örneklerindeki hormonları tespit etmeye çalışır. Çoğu zaman hepsinde benzer emek verme prensipleri vardır ki bunlar da çizgilerdir.

Bir idrar testi iki çizgi gösterir :

Denetim çizgisi: İdrarla temas ettiğinde çizgi renk değiştirir. Tek çizgi, kontrol şeridinin etken bulunduğunu ve gebelik testinin süresinin dolmadığını yada hatalı bulunduğunu gösterir.

Kontrol çizgisi: Yalnızca artan bir hCG kıymeti tespit edildiğinde renk değiştiren çizgilerdir. Yalnızca pozitif bir kontrol sonucu, kısaca hamilelik gösterir. Hamilelik yoksa beyaz kalır.

Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Gebelik testlerinde kullanım talimatlarını daima dikkatli bir halde okumak ve bunlara uymak önemlidir. Tüm testler birbirinden değişik çalışır. Zira üreticiler devamlı rekabet içindedir ve sık sık yapı ve metodolojiyi değiştirir. Bununla beraber, testin zamanını ve süresini daha iyi planlamak için genel bir fikre haiz olmak destek olabilir. Gebelik testi ile ilgili bilmeniz gerekenler şunlardır:

Zamanlama: Gebelik testini sabah kalkar kalmaz yapmanız en iyi yöntemdir. Zira hCG en fazlaca sabahları meydana getirilen ilk idrarda maksimum şekilde kontrol edilecektir.

Gebelik testini sabah kalkar kalmaz yapmanız en iyi yöntemdir. Zira hCG en fazlaca sabahları meydana getirilen ilk idrarda maksimum şekilde kontrol edilecektir. Su: Testten birkaç saat ilkin idrarınızı çok sulandırmamak için çok su içmemeniz önerilir.

Testten birkaç saat ilkin idrarınızı çok sulandırmamak için çok su içmemeniz önerilir. Uygulama: Kontrol çubuğunun yada şeridin ucunu direkt idrar akışına tutabilirsiniz. Daha güvence olan yöntem; temiz, kuru bir kap içindeki idrarınızı kullanmaktır. Kontrol çubuğunun ucunu belirtilen süre süresince kapta bekletmelisiniz.

Kontrol çubuğunun yada şeridin ucunu direkt idrar akışına tutabilirsiniz. Daha güvence olan yöntem; temiz, kuru bir kap içindeki idrarınızı kullanmaktır. Kontrol çubuğunun ucunu belirtilen süre süresince kapta bekletmelisiniz. Sakin Olun: Filmdeki karakterler çoğu zaman ellerinde testle heyecanla ileri geri yürürler. Bu pek de iyi bir düşünce değildir. Zira idrar kontrol şeridine hareket ettirilmeden nüfuz etmelidir. Yapılacak en iyi şey, testi yatay olarak yerleştirmek ve çoğu zaman ortalama üç dakika olmak gibi belirtilen süreyi beklemektir.

Filmdeki karakterler çoğu zaman ellerinde testle heyecanla ileri geri yürürler. Bu pek de iyi bir düşünce değildir. Zira idrar kontrol şeridine hareket ettirilmeden nüfuz etmelidir. Yapılacak en iyi şey, testi yatay olarak yerleştirmek ve çoğu zaman ortalama üç dakika olmak gibi belirtilen süreyi beklemektir. Okuma: Netice, belirtilen bekleme süresinden hemen sonrasında okunmalıdır. Sonucu öğrenmek için daha çok beklememelisiniz. Bu kontrol çubuğunun hususi durumunu yitirmesine niçin olabilir.

Netice, belirtilen bekleme süresinden hemen sonrasında okunmalıdır. Sonucu öğrenmek için daha çok beklememelisiniz. Bu kontrol çubuğunun hususi durumunu yitirmesine niçin olabilir. Takip Testi: Fazlaca erken kontrol yaptıysanız ve gebelik testi negatif çıktıysa, birkaç gün bekleyip yine kontrol yapmanız önerilir. Kontrol sonucu alınmadıysa hCG’niz hala fazlaca düşüktür. Hemen ertesi gün kontrol yapmak çoğu zaman fazlaca yararlı değildir. Netice gene negatif çıkabilir. Bu sebeple en azından birkaç gün sabretmelisiniz.

Fazlaca erken kontrol yaptıysanız ve gebelik testi negatif çıktıysa, birkaç gün bekleyip yine kontrol yapmanız önerilir. Kontrol sonucu alınmadıysa hCG’niz hala fazlaca düşüktür. Hemen ertesi gün kontrol yapmak çoğu zaman fazlaca yararlı değildir. Netice gene negatif çıkabilir. Bu sebeple en azından birkaç gün sabretmelisiniz. Zaman Kaybetmeyin: Kontrol neticeleri 10 dakikadan sonrasında artık güvenilir değildir. Bunun sebebi, her gebelik testinde bulunan buharlaşma çizgisidir: Negatif netice veren bir kontrol bile 10 dakikadan sonrasında pozitif görünebilir. Zira kontrol çizgisinden kalan renk, rutubet sebebiyle değişime uğrar.

Hamilelik Testini Etkileyen Faktörler

Gebelik testinde negatif yada pozitif netice almak kimi zaman gebelik dışındaki faktörlere de bağlıdır. Bunlar:

Döngü: Yanlış zamanda kontrol yapmak, yanlış pozitif yada yanlış negatif alma riskini artırır. Bu, kontrol için doğru zamanı beklemeniz gerektiği anlamına gelir. Hamilelik testi için ne kadar uzun süre beklerseniz, testin güvenilir netice verme ihtimali o denli artacaktır. Bu sebeple, bilhassa regl döngüsüyle ilgili hesaplamaya dikkat ettiğinizden güvenilir olun.

Yanlış zamanda kontrol yapmak, yanlış pozitif yada yanlış negatif alma riskini artırır. Bu, kontrol için doğru zamanı beklemeniz gerektiği anlamına gelir. Hamilelik testi için ne kadar uzun süre beklerseniz, testin güvenilir netice verme ihtimali o denli artacaktır. Bu sebeple, bilhassa regl döngüsüyle ilgili hesaplamaya dikkat ettiğinizden güvenilir olun. Hesaplama Hatası: Yumurtlamanızın tam zamanını bilmiyorsanız, testi fazlaca erken yapıyor olma ihtimaliniz yüksektir. Bu yüzden birçok hanım erken kontrol yapar.

Yumurtlamanızın tam zamanını bilmiyorsanız, testi fazlaca erken yapıyor olma ihtimaliniz yüksektir. Bu yüzden birçok hanım erken kontrol yapar. Sıvı Tüketimi: Döngünün fazlaca erken döneminde kontrol yapmış olursanız, bolca oranda sıvı içmek idrar konsantrasyonunu azaltacak ve hCG seviyesini bozacaktır. Bu da testten yanıltıcı netice almanıza sebep olabilir.

Hamilelik için Yaptırılan Kan Testi

Bir kan testi, çoğunlukla idrar testinden daha güvenilir sonuçlar verecektir. Ihtimaller içindeki bir hamilelik durumunda, hamileliği doğrulamak için erken bir kan testi yararlıdır. Böylece gebelik sürecini doğru yönetmek yada onu savunmak için tedbirler alınabilir.

Pozitif bir testten sonrasında hamilelik emareleri görmezseniz kan testi yaptırmanız önerilir. Yada negatif bir testten sonrasında belirtileriniz olursa kesinlikle kan testi yaptırmalısınız. Bir kan testi size gebeliğinizle ilgili kesinlik verir. Hamilelik testiniz pozitif yönde netice verir vermez hanım doğum doktorunuzu arayabilir ve ilk denetim için buluşma alabilirsiniz.

Evde yaptığınız ilk hamilelik testine birazcık şans tanıyın. Sonuçta bu ürünlerin her biri yenilenen teknolojiye bakılırsa geliştirilmektedir. Eğer ilk kez hamilelik testi yapıyorsanız bir şeyleri yanlış yapmanız ihtimaller içindedir. Birkaç gün sonrasında testi yine etmek en doğrusu olacaktır. Tüm süreci ne kadar doğru yönetirseniz sonucun güvenilirliği de o denli yüksek olacaktır.