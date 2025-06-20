Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Okul Sosyal Hizmeti dersi çerçevesinde "Okul İklimindeki Problemlerle İlgili Farkındalık Çalışmaları" başlıklı projeyi tamamladı.

Sakarya Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri toplam 17 farklı etkinlik gerçekleştirdi. Toplumsal katkı amacını taşıyan çalışmada 54 öğrenci aktif görev aldı ve 17 farklı okulda öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları yürütüldü. Etkinlikler çerçevesinde öğrencilerin; zorbalık, siber zorbalık, doğru internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, ilişkilerde sınırların belirlenmesi, afet farkındalığı, madde bağımlılığı, gönüllülük ve yardımlaşma kültürü, empati, yalan söyleme ve küfürlü konuşma gibi konularda bilinçlenmeleri hedeflendi. Gerçekleştirilen proje, hem toplumsal farkındalığın artırılmasına hem de üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sundu.