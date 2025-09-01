Şavşatlılar heyeti ziyaretin ardından kulübe maddi destek amacıyla TOGG çekiliş bileti satın aldı.



Ziyarette konuşan İnegöl Şavşatlılar Derneği Başkanı Fatih Zengin, şunları söyledi:

“İnegöl Şavşatlılar Derneği olarak, şehrimizin önemli bir değeri olan İnegölspor’un TOGG çekilişi kapsamında düzenlediği bu anlamlı kampanyaya destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Spor, birleştirici, iyileştirici ve ortak aidiyet duygusunu pekiştiren güçlü bir araçtır. Aynı şekilde kültür dernekleri de bu toplumsal dayanışmanın en önemli köprülerinden biridir. İnegölspor'un yanında olmak, yalnızca bir kulübe destek vermek değildir; aynı zamanda gençliğe, sporun birleştirici gücüne ve bu kentin ortak geleceğine yatırım yapmaktır. Bu anlayışla, derneğimiz bünyesinde topladığımız katkıyı bu akşam takdim etmekten onur duyuyoruz. Bu vesileyle: bizleri her zaman destekleyen ve bu tür sosyal birlikteliklere öncülük eden Sayın Kaymakamımıza, İnegölspor Kulübü'nün kıymetli yöneticilerine ve derneğimizin yönetiminde, mutfağında, sahasında emek veren tüm gönüldaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Son olarak, şunu gönülden söylüyorum: Birlik varsa, başarı vardır. Dayanışma varsa, umut vardır. İnegöl varsa, biz de varız.”



Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise “Öncelikle ziyaretiniz ve desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destek bizim için çok değerli. İnegöl’deki sivil toplum örgütleri sizin gibi hareket ederse, her anlamda başarı gelir. Bizler İnegölspor tarihinin belki de en sıkıntılı dönemini yaşıyoruz. Çok şükür belli bir sıkıntının üstesinden geldik ama çözülecek bir çok sıkıntılarımız devam ediyor. İnşallah bu sıkıntıları el birliği ile çözeceğiz. Verdiğiniz desteğin diğer tüm STK’lara örnek olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.