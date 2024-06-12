Türk savunma sanayisi, dijitalleşme alanında önemli adımlar atarak rekabet gücünü artırıyor. Yerli yazılımların gücü ve endüstri 4.0 teknolojileri, sektörde büyümeyi destekliyor.

Türkiye, savunma sanayisinde yerli yazılımların kullanımını artırarak dışa bağımlılığını azaltıyor. Yerlilik oranı yüzde 80’e ulaşan işletmeler, üretim süreçlerini daha verimli hale getiriyor ve katma değerlerini artırıyor. Yenasoft Yazılım tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yenaplus Dijital Dönüşüm Etkinliği, Ankara’da birçok firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Savunma sanayisine yönelik dijital dönüşüm süreçlerinin ve sektördeki son gelişmelerin ele alındığı etkinlikte, katılımcılara özel örneklerle dijital dönüşümün tüm bileşenleri detaylı bir şekilde aktarıldı.

Etkinliğe, havacılık ve savunma sanayisinden birçok seçkin firma katıldı. 2020 yılında Yenaplus markasını kuran Yenasoft Yazılım CEO’su Cem Şirolu, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, PLM kullanımının ve otomasyona geçişin önemine değinerek, bilgi kaybının önlenmesi için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Şirolu, “İş dünyasının dijital bir dünyaya evrildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla tüm şirketler için dijital dönüşüm bir zorunluluk haline geldi. Uzun vadede başarı elde etmek için odaklanılması gereken konular müşteri ilişkileri, dijital dönüşüm ve uzun vadede kâr artışıdır. Bu alanlara yapılan yatırımların sürdürülebilirliğe etkilerine baktığımızda ise dijital dönüşüm yüzde 46 ile başı çekiyor” dedi.

Dijitalleşmeyi merkezine alan şirketler öne çıkacak

Yerli yazılımların Türkiye ekonomisine nitelikli bir değer kattığını vurgulayan Şirolu, savunma sanayisindeki dijital dönüşümün sektöre etkilerini dört başlık altında toplayarak şunları söyledi:

’’Katma Değer ve Gelir Artışı: Dijitalleşmeyi merkeze alan işletmeler, yatırımlarının katma değerini ve gelirlerini artırabilir. Bu, daha verimli üretim süreçleri ve daha iyi hizmet sunumu anlamına gelir.

Büyüme Potansiyeli: Dijitalleşme sürecini tamamlayan işletmeler, diğer sektörlere göre daha hızlı büyüme elde edebilir. Özellikle yerli yazılımların kullanımı, savunma sanayisinde büyümeyi destekler.

İnovasyon ve Verimlilik: Dijital teknolojiler, inovasyonu teşvik eder ve iş süreçlerini daha verimli hale getirir. Bu da maliyetleri düşürür ve rekabet avantajı sağlar.

Endüstri 4.0 Teknolojileri: Endüstri 4.0 kapsamındaki teknolojiler (nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri vb.), savunma sanayisinde verimliliği artırır ve yeni fırsatlar oluşturur.’’

Savunma sanayisinde güvenli ve güçlü gelecek

Etkinlikte, dijital dönüşümün savunma sanayisinde nasıl uygulanabileceği, bu alandaki yenilikler ve başarılı projeler paylaşıldı. Dijital süreklilik, uçtan uca mühendislik, üretim süreçleri, modelleme ve simülasyon teknolojilerinin savunma sanayisinde kullanımı gibi kritik konular ele alındı. Ayrıca, Endüstri 4.0’ın üretim süreçlerinde oynadığı rol ve getirdiği yenilikler tartışıldı. Dijital dönüşümün sadece teknolojik altyapıyı modernize etmekle kalmadığı, aynı zamanda iş süreçlerinin daha verimli, hızlı ve maliyet etkin hale gelmesini sağladığı vurgulandı. Tüm bu uygulamaların entegre olarak çalışmasını sağlamak için geliştirilen yazılımların sektöre sağladığı katkılar da katılımcılarla paylaşıldı.

Önde gelen savunma şirketleri etkinliğe katıldı

Etkinliğe, sektördeki değerli tecrübelerini ve uygulamalarını paylaşmak üzere önemli konuşmacılar da katıldı. Roketsan Dijital Dönüşüm Müdürlüğü Yazılım Geliştirme Takım Lideri Duygu Abadan Seven, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii PLM ve Mühendislik Yazılımları Müdürü Mustafa Şentürk ve BMC Power İleri Hesaplamalar ve Simülasyon Müdürü Caner Akcan, sunumlarıyla savunma sanayisinde dijital dönüşümün farklı boyutlarını ve gerçekleştirdikleri uygulamaları anlattılar. Katılımcılar, bu değerli sunumlar sayesinde sektördeki en son gelişmeleri ve uygulamaları yakından takip etme fırsatı buldu.

Etkinlikte, sektöründe öncü firmaları ile şirket bünyesindeki uzman mühendisler bir araya geldi. Kendi dijital dönüşüm süreçlerini anlatan firma temsilcileri, bu dönüşüme niçin ihtiyaç duyduklarını ve elde ettikleri avantajları somut örneklerle açıkladılar. PLM uygulamalarından, Abaqus uygulamalarına kadar birçok konuya değinen konuşmacılar, dijital dönüşümün firmalar için önemini vurguladılar.

Dijitalleşme sürecini tamamlayan işletmelerin rakiplerine göre birkaç kat daha hızlı büyüyeceğine dikkat çeken Şirolu, “Yatırımların katma değeri ve gelirler artarken, inovasyon ve verimlilik de sağlanmış olur. Türk savunma sanayisi, yerli yazılımların sunduğu çözümlerle dünya genelinde temsil gücü kazanıyor. Dijitalleşme, geleceğin anahtarıdır ve işletmeler bu alanda yatırımlarını artırarak rekabet avantajı sağlayabilirler” diye konuştu.