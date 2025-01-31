Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Erzan’ın genel müdürü ve yardımcısı hakkında zorla getirme kararı verdi. Ayrıca Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişinin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine hükmedildi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler de katıldı.

‘’Annemi özledim, ona bakacak kimse yok ev hapsi cezası almak istiyorum’’

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Seçil Erzan, “Önceki ifadelerimi tekrar ederim, tahliyemi talep ediyorum. Annemi özledim, ona bakacak kimse yok ev hapsi cezası almak istiyorum. Ekonomik olarak çok zor durumdayım” dedi.

Erzan'ın genel müdürü ve yardımcısına zorla getirme kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanıklar Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu’nun zorla getirilerek savunmalarının alınması için yazı yazılmasına hükmetti.

Birleşen dosya için tekrar ifade verecekler

Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman’ın birleşen dosya kapsamında talimat aracılığıyla şikayetlerinin alınmasına karar veren heyet, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 20 kişinin ise şikayetlerinin alınması için duruşma salonunda hazır edilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, müşteki sanık Süleyman Aslan’ın savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına da hükmederek duruşmayı 21 Nisan tarihine erteledi.