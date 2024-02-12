AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Ebru Güneş'in vurulma anı kameraya yansıdı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı.

Ebru Güneş'in vurulduğu anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde sokakta yürüyen Ebru Güneş, silahlı saldırının yaşanmasıyla başından aldığı mermi ile yaralanarak yere düşüyor.

Kaynak: İHA