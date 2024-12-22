Uzun yıllardır Türkiye'nin en popüler isimleri arasında yer alan ve seslendirdiği birçok unutulmaz şarkıyla adından söz ettiren Seda Sayan, yeni bir hayat kararıyla gündeme geldi. İddialara göre, 61 yaşındaki sanatçı, eşi Çağlar Ökten ile birlikte Türkiye'yi terk ederek Dubai'ye yerleşme hazırlığında.

Seda Sayan'ın, İstanbul Sarıyer'de bulunan lüks villasını satılığa çıkardığı ve bu villadan oldukça yüksek bir gelir beklediği öne sürüldü. Gayrimenkul yatırımlarıyla tanınan sanatçının Türkiye'de 30'dan fazla lüks dairesinin olduğu bilinirken, Sarıyer'deki bu özel mülkü satışa çıkarması, yeni yaşam planlarına işaret ediyor.

Şarkıcının özellikle "Ah Geceler," "Git Yoluna," "Manidar," ve "Gör Bak" gibi hit parçalarla hafızalara kazındığı, aynı zamanda televizyon ekranlarında da uzun yıllardır başarılı bir kariyer sürdürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, Dubai'ye taşınma kararı hayranları arasında şaşkınlık yarattı.