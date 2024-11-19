Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı yapan ülkücü kökenli iş insanı Sedat Yavuz, Anahtar Parti’nin tanıtımı noktasında düğmeye bastı.

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu ile yıllar önce kurduğu dostluk nedeniyle, parti kurmasına destek veren isimlerden biri olan Sedat Yavuz, partinin kurulmasıyla birlikte harekete geçti.

Anahtar Parti’nin vizyonu, misyonu, değerleri ve Türk siyasetine bakış açısını en iyi anlatan konuşma videolarının yayınlanarak on binlerce insana ulaştırılması için çalışma yapan Sedat Yavuz, partiden bağımsız yerel medya kuruluşları ile anlaşma yaptı.

Sedat Yavuz’un videolarda Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun daha iyi tanınması için yaptığı bu girişim Anahtar Parti’ye olan güvenini göstermiş oldu.

Anahtar Parti İl Başkanlığına Fikret Aslan’ın getirilmesinin ardından yakın zamanda tek tek ilçelere atamalar yapılması bekleniyor. Siyasi kulislerde İnegöllü İş insanı Sedat Yavuz’unda Anahtar Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı için adı geçiyor.