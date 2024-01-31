Gazetemize açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Belediye Başkan adayı Sedat Yavuz, hizmet noktasında İnegöl’ün Türkiye’nin diğer şehir ve ilçelerinden geri kaldığını iddia ederek, “Bozuk yollardan tutun, her gün trafik sorunları artan bir şehirden bahsediyoruz. Ne kentsel dönüşümde, ne de düzenli bir şehirleşme adına elle tutulur bir hizmet yapılmadı. Tüm projeler ağır aksak ilerliyor. Seçim beyannamesinde bize vaat edilenler ile ortaya çıkarılan eserler arasında bile dağ gibi fark var. İnegöl öylesine potansiyeli yüksek bir ilçe ki, bunun farkına varamadılar. Biz açıklayacağımız projelerle bunu herkese ispat edeceğiz” diye konuştu.

İnegöl’ün 5 yıl daha kaybetme lüksü olmadığını söyleyen Sedat Yavuz, “Adaylığımı açıklamam tamamen İnegöl halkının mevcut belediyecilik anlayışına alan isyanından kaynaklandı. Belediyeye giden insan eli boş dönüyorsa, sorunlara çözüm getirmek yerine suçu Büyükşehir’e atıyorsa orada sorun vardır. Belediyeciliğin mazereti olmaz. Siyaset makamı çözüm makamıdır. Hizmet makamıdır. Biz gönüllere dokunan belediyecilik anlayışıyla ilçede bambaşka bir hava oluşturacağız” şeklinde konuştu.