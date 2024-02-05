Gelecek Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Sedat Yavuz yazılı olarak yaptığı açıklamasında 4 ayrı projeye yer verdi.

İNEGÖL İL OLACAK, ALT YAPISI GÜÇLÜ OLACAK

İnegöl’ün mutlaka il olacağını söyleyen Yavuz, seçilmesi halinde ilçe halkının özlemin sona ereceğini dile getirerek, “İnegöl’ün il olması noktasında yeniden şehir hareketi başlatacağız. Bir yandan girişimlerimiz sürerken diğer yandan kanalizasyon ve yağmur sularının ayrı ayrı yapıldığı güçlü bir alt yapıyı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu konuda her ne kadar başlamış çalışmalar olsa da, biz aciliyetlerimizi masaya yatırıp Bursa Büyükşehir Belediyemizi bu konuda zorlayacağız. İnegöl’ün alt yapısı geleceğin şehrine yakışacak şekilde hızlı bir şekilde yenilenecek” diye konuştu.

YOLLARIMIZ İNEGÖLE YAKIŞACAK

Yamalı yolların İnegöl’e yakışmadığını söyleyen Yavuz, “İnegöl’ün köstebek yuvasına dönüşen tüm yolları ivedilikte yenilenecek. İnegöl şehir merkezi ve kırsal mahallerimizin ana aksları Bursa Büyükşehir belediyesi ile koordineli olarak yapılacak çalışmayla sıcak asfalta kavuşacak. Yap-boz belediyecilik dönemine son vereceğiz” dedi.

KAYNAK SULARI ÇEŞMEDEN AKACAK

İnegöl bölgesinde çok sayıda temiz su kaynağını olduğunu ancak içme sularında halen bazı bölgelerde kuyu suyu kullanıldığını iddia eden Yavuz, “Türkiye’yi besleyen doğal su kaynaklarımız artık çeşmelerden akacak. İnegöl halkı kuyu suyu değil kaynak suyu içecek. Uludağ eteklerinde yer alan kaynak suları barajlarla buluşturulacak. İnegöl’ün sağlıklı suları şirketlerin değil, İnegöllülerin hizmetine sunulacak” diye konuştu.

TEMİZ HAVA İÇİN SANAYİ SİTELERİNİ TAŞIYACAĞIZ

İnegöl’ün en önemli sorunların başında hava kirliliği olduğunu ifade eden Yavuz, “İnegöl’ün hava kalitesini arttırmak için özel denetim ekibi kuracağız. Şehir merkezi içerisinde kalan küçük ve orta ölçekli sanayi firmaların taşınması noktasında çalışma yapılacak. Yeni kurulacak sanayi siteleri ile kirlilik en aza indirilecek. İnegöl’e hava koridoru açılması noktasında ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapacağız. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız olacak” diye konuştu.