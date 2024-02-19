ESKİ BELEDİYE BİNASI KADINLARA TAHSİS EDİLECEK

Kadınlara yönelik geliştirdikleri projelerin ayrıntılarını anlatan Gelecek Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Sedat Yavuz, yeni yerine taşınmasının ardından eski Belediye Binası ile ilgili hayata geçirecekleri çalışmayı anlatarak, “İnegöl Belediyesi’nin yeni yerine taşınmasının ardından, boşa çıkacak olan hizmet binasını İnegöllü kadınlarımıza tahsis edeceğiz. Sosyal tesis mantığı ile hizmet verecek yeni Kadınlar lokalimizde Bursa bölgesinin en ucuz kafe ve pastanesi, kıraathane, mini kütüphane ve derslikler yer alacak. Aile danışmanlık hizmetleri ile uzman psikoloğunda yer alacağı bu merkezimizde ücretsiz yabancı dil kursları da vereceğiz. Sadece kadınlarımıza hizmet verecek bu merkez, İnegöl’e büyük bir zenginlik katacak.

KADINLAR MECLİSİ KURULACAK

Genlik meclisi projesinin dışında kadınlara yönelikte benzer bir uygulamayı harekete geçireceklerini söyleyen Yavuz, “Amacımız belediyemizi esas sahipleriyle yönetmek. O yüzden daha önce genlik meclisi projemizi açıklamıştık. Gençlerimiz ne istiyorsa o olacak dedik. Şimdi de aynı projeyi kadınlarımız için hayata geçiriyoruz. Her mahalleden birer temsilci ile oluşacak kadın meclisimiz, eski belediye binasında kendilerine ayıracağımız ofislerinde çalışmalarını yürütecek. İnegöllü kadınlarımızın talepleri ve projeleri kadınlar meclisimizde değerlendirilip projeye dönüştürülecek. Alınan kararlar doğrultusunda kadınlarımızın talepleri mevcut belediye meclisinde karara bağlanarak hizmete dönüştürülecek. Kadınlar meclisimizin bütçesi yıllık 60 milyon TL olacak. Kadınlarımızın eliyle İnegöl daha da gelişecek” dedi.

KENDİN ÜRET KENDİN SAT PROJESİ

İnegöllü kadınların çok yetenekli olduğunu ve bu yeteneklerini ekonomik olarak güçlenmeleri için sağlayacaklarını da söyleyen Yavuz, “Kadınlarımızın daha mutlu, daha sosyal ve ekonomik olarak daha güçlü olsun istiyoruz. Zaman zaman şehrimizde kermesler düzenleniyor. Kermes mantığıyla hareket ederek İnegöl’de kadınlara yönelik çarşı projemiz olacak. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde yer alan fuar alanında yılın belirli aylarında “Kendin Üret, Kendin Sat” projesini hayata geçireceğiz. Gıda, tekstil, hediyelik eşya ve sanat ürünleri gibi geniş bir yelpazede binlerce ürünün satışı yapılabilecek. Bizler belediye olarak stand, tanıtım ve organizasyon desteği vereceğiz. Yine konser ve çeşitli etkinlikler ile kadınlarımızın yanında yer alacağız.” diye konuştu.