Yazılı olarak açıklamada bulunan Gelecek Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Sedat Yavuz, trafik sorununun çözümü noktasında radikal kararların alınmasının şart olduğunu ifade etti.

İnegöl nüfusunun her geçen yıl artmasına rağmen, pansuman görevi gören adımların dışında hiç bir çalışma yapılmadığını iddia eden Yavuz, “ İnegöl büyüdükçe araç sayıda artıyor. Vatandaşlarımız artık araçlarını park edecek yer bulamıyor. Bırakın şehir merkezini, insanlar evlerinin önünde park yeri bulamıyor. Biz buna kökten çözüm getirecek projeler hazırladık.” dedi.

BANKALAR CADDESİ TRAFİĞE KAPATILACAK

Radikal önerisini paylaşan Yavuz, “Nuri Doğrul Caddesi üzerinde ki Çardak Camii ile Sani Konukoğlu Camii arasında ki yol(bankalar caddesi) trafiğe kapatılacak. Bu bölgede sevgi yolu projesi hayata geçirilecek. Bankalar için şehri çevreleyen çevre yollarında yeni alanlar oluşturacağız. Bankaların taşınmasını teşvik edeceğiz.” diye konuştu.

YENİ OTOPARK ALANLARI GELİYOR

Yavuz açıklamasında şehrin bir çok noktasına yeni otopark alanları da kazandıracaklarını ifade ederek, “Şehrin farklı lokasyonlarında bulunan açık otoparkları kapalı otoparka dönüştüreceğiz. Heykel arkasında yer alan bölge de yol genişletme çalışması yapılarak cep otoparkı sayılarını arttıracağız. Otoparklardan elde edilecek olan geliri profesyonel spor kulüplerine aktaracağız. Her mahalleye yeni otoparklar kazandıracağız. İmarlı boş arsalar ile tarla vasfında ki yerleri sahiplerinden kiralayarak geçici otoparklara dönüştüreceğiz. Hedefimiz ilk 5 yılda 7 bin araçlık yeni otopark alanı oluşturmak” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İNEGÖL EVLERİ PROJESİ

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız vereceklerini anlatan Başkan Yavuz, “Deprem bölgesinde yer alan İnegöl’de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak. Öncelikli olarak Alanyurt, Kemalpaşa ve Orhaniye Mahallesi’nden başlanarak risk oluşturan bölgeler ivedilikle boşaltılarak, İnegöl evleri projemizle şehrin kimliği değiştirilecek. İnegöl’ün geleceği sağlıklı konutlarla bir başka güzel olacak.

Kuyumcular ve Konfeksiyonların yer aldığı kapalı çarşı bölgesinde kentsel dönüşüm çalışması yapılacak. Bölgede Türkiye’nin en modern ve güvenli çarşısı yapılacak.

Otoparkları ve yeşil alanlarıyla Kapalı Çarşı bölgesi, alt katları iş merkezleri, üst katları ise bahçe konseptli yeni konutlarla İnegöl’ün vizyonuna değer katacak” şeklinde konuştu.