Esenler Belediyesi, İstanbul’un kültürel atmosferini ve taşıdığı değerleri gençlere tanıtmak için “Şehir ve Kültür Gönüllüleri” projesini bir kez daha hayata geçiriyor. Proje ile gençler hem İstanbul’u gezecek hem yaşadıkları şehir hakkında bilgi sahibi olacak.

Esenler Belediyesi, İstanbul’un tarihî mirasının anlaşılması ve korunması amacıyla “Şehir ve Kültür Gönüllüleri” projesine ev sahipliği yapacak. Gençlerin yaşadıkları şehri yakından tanıyıp keşfetmesi için hayata geçirilen projeye başvurular başladı. 29 Mart’a kadar başvuruların yapılabileceği projede 7 hafta boyunca eğitim verilecek. Esenler’de eğitim gören ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağlayabileceği projede yaşadığı toplumun tarihinin derinliğini benimseyen, şehrin mimari kimliğinde yaşanan derinlikleri anlayabilen, şehrin manevi önemi, müziği, gastronomisi gibi çeşitli konularda bilinçli gençler yetiştirilmesi hedefleniyor. Projeye başvurular, belediyenin web sitesi üzerinden yapılabilecek.

İstanbul’u yakından tanıyacaklar

Projeyle birlikte gençler, tarih boyunca fethedilmesi beklenen, müjdelenmiş şehri alanında uzman sanat tarihçileri eşliğinde keşfetme fırsatı bulacak. Proje ile gençler, tarihi mekânların mimarisini kavrayacak ve şehrin kimliğini, dilini, edebiyatını yerinde gözlemleyerek Türk mutfağının lezzetlerini tadacaklar. Proje ile ayrıca birçok kadim dine ev sahipliği yapan şehrin; inanç merkezlerini, mezarlıklarını, imarethanelerini, bedestenlerini ziyaret etme ve bu mekanlar hakkında bilgi sahibi olma imkanı yakalayacaklar.