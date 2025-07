Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve beraberindeki ekip, aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan ailelerini ve kahraman gazilerimizi ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında ailelerle yakından ilgilenen İl Müdürü Türkoğlu, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi "Aziz şehitlerimizin fedakârlığını asla unutmayacağız. Onların bizlere emaneti olan ailelerine ve gazilerimize minnettarız. Bu vefa borcumuzu her zaman hatırlayacak ve elimizden gelen her desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerin ihtiyaçları dinlenirken, manevi destek de sunuldu.